شكرا لقرائتكم على خطى الزمالك.. الجبلاية تمنع ارتداء الشورت فى مقر اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اتحاد الكرة، عدم دخول مندوبي الأندية لمقر الجبلاية، أثناء ارتداء الشورت، حيث تم إصدار تعليمات مشددة لرجال الأمن المكلفين بتأمين مقر الاتحاد بمنع أى مندوب يأتى بهذا اللباس .

وجاء ذلك بعد أن تلاحظ تواجد أكثر من مندوب لأندية الجمهورية المشاركين في بطولات الناشئين، أثناء إجراء قرعة الدوري الجديد اليوم الأربعاء، وظهروا بالشورت داخل مبني الجبلاية، قبل أن يوجه مسئولو اتحاد الكرة تعليمات مشددة لهم بعدم الحضور بالشورت مجددا وأرتداء زي رسمي أو زي رياضي كامل .