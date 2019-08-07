شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يضم "حاوي" الأهلي بالمجان .. "صورة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولي نادي الإنتاج الحربي في التعاقد مع مصطفي البدري، مهاجم فريق شباب النادي الأهلي مواليد 1997 بالمجان بعد رحيله عن القلعة الحمراء عقب إلغاء مسابقة 97 من جانب اتحاد الكرة.



مصطفي البدري يوقع لنادي الإنتاج الحربي

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وانتقل مصطفي البدري، لصفوف النادي الأهلي، مطلع الموسم الماضي قادما من نادي أسوان ويلقب بالحاوي ويعد من المواهب المميزة في صفوف المنتخب الاوليمبي.

وشهدت الساعات الماضية، دخول أكثر من نادي فى مفاوضات مع لاعب الأهلي الشاب، أبرزها أندية المصري والإسماعيلي ومصر المقاصة، قبل استقرار اللاعب على الانتقال لصفوف الإنتاج الحربي.