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شكرا لقرائتكم عروض البرازيل تثير الانقسام داخل الأهلي حول جيرالدو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الماضية، حالة انقسام داخل النادي الأهلي، حول مصير الأنجولي جيرالدو، الجناح الأيمن للفريق، بعد تلقيه عروض برازيلية للرحيل عن القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
ويرحب جيرالدو بالرحيل عن النادي الأهلي، بعد علمه بحالة الانقسام حول مصيره، بعدما رحب مسئولو القلعة الحمراء، وتحديدا لجنة التخطيط، بعدم استمراره فيما يتمسك الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي ببقائه فى الموسم الجديد.
ويترقب جيرالدو وصول العروض البرازيلية بشكل رسمي، لتقديمها لمجلس إدارة النادي الأهلي، وحسم مصيره النهائي، سواء بقبول أحد العروض والرحيل، أو البقاء مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.
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