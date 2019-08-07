شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يقيم معسكره المغلق فى 6 أكتوبر لمدة 10 أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقيم النادي الإسماعيلي المعسكر المغلق للفريق الأصفر، لمدة 10 أيام بمدينة السادس من أكتوبر، في الفترة من 14 وحتي 24 أغسطس الجاري، استعدادا للموسم الجديد بعد تعذر إقامة معسكر خارجي بسبب ضعف المباريات الودية التي عرضتها شركات التسويق في المعسكر الخارجي للدراويش . Advertisements الاسماعيلي وكان الإسماعيلي تعاقد مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار وحمدي الزوي ، ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز .

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