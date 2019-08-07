موعد مباراة السعودية والبحرين اليوم 7-8-2019 والقنوات الناقلة للقاء المرتقب في بطولة إتحاد غرب آسيا

نتابع معكم ونقدم لكم من خلال هذا المقال موعد مباراة السعودية والبحرين في آخر تطورات بطولة إتحاد غرب آسيا حيث يتواجه المنتخب السعودي أمام منتخب البحرين في مواجهة مهمة وحاسمة لكلا الفريقين، ونقدم لكم موعد مباراة السعودية ضد البحرين وكذلك القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين وكما نتابع معكم كافة التفاصيل الحصرية حول تشكيل مباراة السعودية والبحرين، كما نوافيكم باسماء المعلقين فور الإعلان عنهم وأيضا نتيجة المباراة فور انتهاء المباراة حصريا، تابعونا علي موقع عرب نيوز للمزيد من الأخبار حول مباريات بطولة اتحاد غرب اسيا.

تقام البطولة على الأراضي العراقية ولم يلعب المنتخب السعودي سوى مباراة واحدة فقط أمام الكويت وقد خسر بهدفين مقابل هدف واحد، بينما على الجانب الآخر لعب البحرين مباراة واحدة أمام الأردن وفاز بنتيجة هدف واحد فقط مقابل لاشئ ويمتلك ثلاث نقاط من فوز واحد وهي المباراة أمام الأردن فقط، وكلا المنتخبين ينتظرهم موقف حاسم من خلال هذه المباراة فهي آخر أمل للمنتخب السعودي للإستمرار في البطولة وعلى الجانب الأخر هي مباراة تأكيد التأهل للمنتخب البحريني، بالإضافة أن مباراة الكويت والأردن على الجانب الأخر سوف تؤثر بالتأكيد على حالة ونتيجة تلك المباراة من المتأهلين من تلك المجموعة فأيضاً هي على الجانب الأخر المباراة التأكيدية للتأهل من قبل منتخب الكويت بعد الإنتصار على السعودية في المباراة الأولى.

موعد مباراة السعودية والبحرين

وسوف يتلاقى المنتخبين العربيين في يوم الأربعاء الموافق السابع من شهر أغسطس الجاري في الأوقات التالية:

في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية

في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت البحرين

-في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة (جمهورية مصر العربية)

وتقام البطولة ضمن فاعليات بطولة إتحاد غرب آسيا للمنتخبات.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين

و تم إعلان أن القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين هي شاشات قناة الأردنية الرياضية على أنه سوف يتم إذاعة المباراة من خلال شاشتها حيث تعتبر قناة الأردنية الرياضية من أقوى القنوات على الساحة الرياضية العربية وفي غرب أسيا بالتحديد، فتمتلك قناة الأردنية الرياضية حقوق إذاعة ونشر مباريات البطولة بالكامل ويتم من خلالها تحليل المباريات من خلال استديوهات على أعلى مستوى وتضم العديد من نجوم التحليل العربي والأسيوي بشكل خاص على البطولة وعلى باقي البطولات التي يتم إذاعتها عبر شاشتها أيضاً.