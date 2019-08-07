أول تعليق للإسماعيلي حول التعاقد مع مؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، عن وجود رغبة لناديه حول إعادة بهاء مجدي ظهير أيسر فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف المنياوي في تصريحات لبرنامج "العبها صح" عبر شاشة "تايم سبورت" اليوم الأربعاء :"نرحب ببهاء مجدي لكن لا نعرف مصيره حتى الآن سواء بالبقاء أو بالرحيل".

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن بهاء مجدي يسعى للرحيل عن الزمالك بعد موسم واحد قضاها داخل القلعة البيضاء في ظل تواجد عبد الله جمعة بجانب التعاقد مع محمد عبد الشافي لتدعيم الجبهة اليسرى.

واستكمل المنياوي تصريحاته بالحديث عن مؤمن زكريا لاعب فريق الأهلي، ليرد قائلاً:"كل ما تردد عن وجود رغبة بالتعاقد مع مؤمن زكريا غير صحيح، كما لم نطلب أي لاعب من الأهلي بعد إعلان القائمة الأفريقية".

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وواصل :"صحيح أن الأهلي أعلن الأولوية للإسماعيلي في اللاعبين المستبعدين من الفريق في الموسم المقبل إلا أن هذا الاتفاق بين إدارة الناديين".

وتابع المنياوي حديثه الصفقات :"مستمرون في التعاقدات وتدعيم المراكز، هدفنا الظهور بمستوى أفضل عن الموسم الماضي".

وأنهى مدير الكرة بالإسماعيلي حديثه عن الاجتماع الأخير للأندية والذي عقد مؤخرًا في اتحاد الكرة، ليكشف :"الاجتماع كان مثمرًا للغاية حيث طلبنا بالمساواة مع الأهلي والزمالك من حيث ملعب المباريات خاصة أمام فريق طنطا فالأخير يلعب أمام القطبين على ملعب المحلة ونحن نلعب أمام طنطا بملعبهم وهذا غير عادل".

جدير بالذكر أن الإسماعيلي رحل عنه كل من محمود متولي للأهلي بجانب حارس الفريق محمد عواد والذي انتقل إلى صفوف الزمالك، في المقابل تعاقدت الإدارة الصفراء مع عدد من اللاعبين يأتي من أبرزهم محمود عبد العاطي "دونجا" وأحمد مدبولي ثنائي الزمالك، والعراقي الدولي همام طارق لاعب فريق الاستقلال الإيراني السابق.