ماذا قال كلوب عن صلاح قبل بداية الموسم الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على العديد من الملفات حول وضع الفريق قبل بداية الموسم الجديد، حيث يستعد "الريدز" لمواجهة الصاعد حديثًا فريق نوريتش سيتي في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن افتتاح مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

شبكة "سكاي" في نسختها الإنجليزية أجرت حوارًا مطولاً مع المدير الفني الألماني ناقش من خلالها عن سياسته حول الصفقات، ليرد :"بالنظر للأندية الأخرى فهيّ تقوم بصفقات ضخمة، وبالنظر إلى فريقنا سنجد الجمهور يتحدثوا عن حاجة الفريق لبدلاء للثنائي محمد صلاح وساديو ماني".

وأضاف كلوب :"صلاح وماني الآن معنا، الجمهور يعتقد أن يوجد بدلاء أفضل من اللاعبين الذين لدينا لكن دون أن يكون هناك الدليل".

وتابع :"ما يحدث أشبه بالسيارة الجديدة سيارتك القديمة موثوق بها تمامًا، لكن تريد سيارة جديدة بعد أسبوعين وبعدها تنهار".

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وعن المنافسة على لقب الدوري :"كان هناك إنفاقًا ضخمًا خلال الصيف الحالي فسيتي أبرم أكبر صفقة في تاريخه من خلال شراء رودري هذا أيضًا حدث مع اليونايتد عندما تعاقد مع أغلى مدافع في العالم وهو هاري ماجواير، أيضًا آرسنال انتدب نيكولاس بيبي في صفقة تاريخيه وتوتنهام تعاقد مع أكبر صفقة في تاريخه وهو ندومبيلي".

وأكمل :"هناك ستة فرق على الأقل تبدو أنها ستنافس على اللقب، حتى إيفرتون ظهر طموحًا لقد فعلوا الكثير وأعتقد أنهم سيواصلوا الصفقات".

وانتقل كلوب للحديث عن مباراة فريقه الماضية أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية، ليرد قائلاً :"سيتي لعب ذكيًا للغاية فهم اعتمدوا على الكرات الطولية واللعب على المساحات، لنرى هدف رحيم ستيرلينج على سبيل المثال".

وواصل :"أداء السيتي أعجبني جدًا، من الصعب حقًا الدفاع ضدهم".

ونجح السيتي مؤخرًا في التتويج بأولى ألقابه في الموسم الجديد بعد الفوز الذي حققه على حساب ليفربول (5-4) بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة في وقته الأصلي بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1).