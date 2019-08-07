الأهلي يُعير ثنائي فريق الشباب لطنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
وافق النادي الأهلي على رحيل ثنائي فريق الشباب مصطفى عزت وهشام شعبان لصفوف نادي طنطا على سبيل الإعارة لمدة موسم.
ويستعد فريق طنطا للمشاركة في الدوري الممتاز موسم 2019/2020 بعد صعوده من القسم الثاني.
وقال هشام شعبان لاعب الأهلي في تصريحات لـ"يلا كورة" "سأنضم لتدريبات طنطا خلال ساعات مع زميلي مصطفى عزت".
وأكمل "كان هناك رفض من جانب الأهلي على فكرة رحيلي ومصطفى عزت بشكل نهائي، أتمنى أن تكون تجربة الإعارة جيدة لي واثبت جدارتي بالدوري الممتاز".
واختتم تصريحاته قائلا "الأهلي حصل على مبلغ مليون جنيه من طنطا بجانب التعاقد مع لاعب كرة سلة للفريق الأول".
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