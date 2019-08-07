اجتماع الحسم.. لجنة الانضباط بالكاف تنعقد لحسم قضية الترجي والوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

بدأت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اجتماعها، صباح اليوم الأربعاء، للبت في قضية المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد نشرت بيانًا منذ عدة أيام، أعلنت خلاله بإعادة قضية المباراة إلى الكاف لتتخذ اللجان المختصة قرارها بهذا الشأن، قبل العودة إليها مجددًا.

ووفقًا لما ذكره موقع القناة التاسعة التونسية، فإن لجنة الانضباط بالكاف قد أرسلت خطابين إلى الترجي واتحاد الكرة التونسي، من أجل تحديد الممثلين لأبناء باب سويقة في الاجتماع.

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ويقام الاجتماع في مقر الكاف بالقاهرة، حيث يحضره سعيد الناصيري رئيس الوداد، محمد طلال المتحدث الرسمي للنادي ومحمد الغازي رئيس الشئون القانونية.

ومن جانبه، أكد سعيد الناصيري في تصريحات إعلامية، إلى أن الاجتماع من المقرر أن يشهد القرار النهائي بشأن المباراة، معبرًا عن ثقته في أن يكون لصالح ناديه.

الجدير بالذكر أن الطرفين المتنازعين طلبا أن يتم الإعلان عن تتويجهما بلقب دوري الأبطال الأفريقي بشكل مباشر، بدون اللجوء إلى إعادة المباراة النهائية.