محمد النني يرفض الرحيل إلى الدوري التركي

يرفض الدولي محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي الرحيل عن الدوري الإنجليزي، والذهاب إلى الدوري التركي بعدما أشارت التقارير إلى نية نادي جالاتاسراي بضم اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن النني يفضل البقاء في الدوري الإنجليزي في حال رحيل، حيث يملك النني بعض العروض من الأندية الإنجليزية من ضمنها ناديويستهام يونايتد.
ويعاني النني من قلة دقائق المشاركة مع الجانرز بعد قدوم الإسباني أوناي إيمري مدربًا للفريق، وخروجه من خطط المدرب.
وانضم النني إلى صفوف أرسنال قادمًا من نادي بازل السويسري في الانتقالات الشتوية عام 2016.
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