اليوم.. انطلاق بطولة نيجيريا الدولية لتنس الطاولة

تنطلق منافسات بطولة نيجيريا الدولية لتنس الطاولة، اليوم الأربعاء، والتى تستمر حتى 11 أغسطس الجارى بمشاركة منتخب مصر. وتضم بعثة المنتخب فى البطولة كلًا من عمر عصر وأحمد على صالح ودينا مشرف ويسرا حلمى وفرح عبد العزيز. من عمر عصر وأحمد على صالح ودينا مشرف ويسرا حلمى وفرح عبد العزيز. وتأتى المشاركة فى بروتور نيجيريا ضمن خطة الإعداد للمشاركة فى بطولة دورة الألعاب الأفريقية التى تستضيفها دولة المغرب الشهر الجارى. وكان توج لاعبا المنتخب عمر عصر ودينا مشرف ببطولة كأس أفريقيا، والتى أقيمت بنيجيريا .

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