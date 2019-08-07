وزير الشباب والرياضة يلتقي ب ٣٠٠ شاب وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية

إلتقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأربعاء ب ٣٠٠ شاب وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية، والذين وفرت لهم الوزارة بالتعاون مع جهاز شئون القبائل برنامجا تثقيفيا وسياحيا وترفيهيا وذلك خلال الفترة من ٤ الي ٨ أغسطس الجاري.

واستمع أشرف صبحي لعدد من الشباب الذين عرضوا رؤيتهم لعدد من المشاريع التي تنفذها الوزارة في محافظاتهم، حيث أكد وزير الرياضة على الاهتمام بهذه الرؤى المختلفة التى من شأنها أن تضيف فاعلية أكثر للبرامج والأنشطة التي تنظمها وتنفذها الوزارة.

وأضاف وزير الشباب بأن الوزارة، تعمل بشكل مستمر على تحقيق التنمية المجتمعية

المستدامة، من خلال الاندماج الكامل الذى تسعى إليه الدولة لكل أبنائنا في جميع محافظات الجمهورية، وخصوصا المحافظات الحدودية.

واختتم الدكتور أشرف صبحي كلمته بالتأكيد على الهدف من البرامج والمشروعات والمعسكرات التي تأتي تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفذها الوزارة وهو التجمع والتواصل، والتعرف عن قرب على قيمة ومكتسبات هذه المعسكرات التى تحقق التعاون وكذلك تنمية الولاء والانتماء لدى الشباب.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جهاز شئون القبائل تواصل الرحلات الترفيهية

والثقافية تحت عنوان "اهل مصر" لابناء وشباب المحافظات الحدودية شمال سيناء ،جنوب سيناء، اسوان ،مرسي مطروح، البحر الاحمر ،حلايب وشلاتين، الوادي الجديد خلال الفترة من ٤ إلى ٨ أغسطس، حيث تحرص وزارة الشباب والرياضة على تحقيق التواصل مع ابناء وشباب المحافظات الحدوديةً بمشاركه ٣٠٠ شاب وفتاة بواقع ٥٠ من كل محافظة بعمل رحلات ومعسكرات تثقيفية وترفيهية لهم وزيارات لاهم المعالم السياحية و التاريخية للقاهرة حتي يستطيع الشباب معرفة ومشاهدة المعالم ، ودمج شباب المحافظات الحدودية في المجتمع ، والتخفيف عليهم من الاضرار التي يخلفها الارهاب ،وتعديل ومواجهة الافكار المتطرفة بالمنطقة ، والتعرف علي عظمة بلدهم حيث يتخلل البرنامج زيارات سياحيةً وترفيهية خاصة وان توجهات الدولة تهدف الي الاهتمام بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية وابنائها.

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