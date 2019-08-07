وزارة الرياضة تخصص عوائد النسخة السادسة من ماراثون زايد لصالح معهد الأورام

تجرى وزارة الشباب مباحثاتها حالياً مع مؤسسة زايد الخيرية وذلك لوضع اللمسات ومناقشة الاستعدادات الخاصة بماراثون زايد الخيرى والذى سيتم تنفيذ النسخة السادسة منه بمدينة السويس بجمهورية مصر العربية خلال شهر ديسمبر المقبل ومن المتوقع أن يشارك فيه حوالى25 ألف مشارك من مختلف المحافظات.
وأعلنت الوزارة أنه تم الاتفاق على أن تؤول كافة العوائد والتبرعات والمخصصات التي ستدرها فعاليات الماراثون لصالح معهد الأورام ، وذلك في إطار حرص الوزارةللمساهمة في تخفيف الآثار التي خلفها العمل الإرهابى الغاشم ونتج عنه تلفيات وأضرار بأحد أهم الصروح الطبية العملاقة وهو معهد الأورام .
يذكر أنه قد سبق و تم تنفيذ الماراثون من قبل واستضافت مصر عدة نسخ منه ، كذلك تم تنفيذه في كل من دولة الإمارات العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية.
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