معسكر دولي مشترك لمنتخب مصر للكاراتيه وفرنسا في شرم الشيخ

ينطلق، اليوم، المعسكر الدولي المشترك لمنتخب مصر للكاراتيه مع نظيره الفرنسي والذي يقام في مدينة شرم الشيخ، ويستمر حتى يوم 14 أغسطس الجاري، بمشاركة 14 لاعبا مصريا و13 لاعبا فرنسيا.
يقوم بالتدريب في المعسكر المشتركالدكتور محمد عبد الرحمن مدرب منتخب مصر الأول للرجال وتحت ٢١ سنة والمدير الفني لمنتخب فرنسا Yann baillon وكل من beaudry olivier و Ludovic Cacheux مدربي منتخب الفرنسي.
يأتي المعسكر في إطار خطة الاتحاد المصري لتوفير الاحتكاك اللازم للمنتخب الوطني مع المدارس المختلفة حيث يعتبر المنتخب الفرنسي من الفرق الرائدة فى اللعبة على مستوى العالم، واستعدادا لبطولة العالم تحت ٢١ سنه خلال شهر أكتوبر المقبل، ودورة الألعاب الأولمبيه طوكيو ٢٠٢٠.
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