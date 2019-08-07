وزير الرياضة ومحافظ السويس يكرمان المتطوعين من اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا لمجموعة السويس

قام، اليوم، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بزيارة الى المحافظة لتكريم المتطوعين من اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية 2019 لمجموعة السويس.

حيث أشاد الوزير بالمجهود الكبير الذى بذلته اللجنة المنظمة لمحافظة السويس والتى عبرت عن القيمة الحقيقية لشباب مصر كما عكست صورة مضيئة تحدث عنها العالم اجمع .

أكد وزير الرياضة أن الوزارة لديها خطة طموح للاهتمام بالشباب فى مختلف المجالات والتخصصات وفقا لرؤية القيادة السياسية لافتا الى أن الشباب هم الركيزة الأساسية التى تعتمد عليها الدولة طبقا للمرحلة الراهنة والمستقبلية .

فى ختام كلمته، قال الدكتور أشرف صبحى، إن مصر الآن عادت بقوة لريادتها على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط حيث استضافت كافة الأحداث

فى المقابل، قال اللواء عبد المجيد صقر، إن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى بذلت مجهودا غير عادي فى دعم هؤلاء الشباب حتى يظهروا بهذا المظهر اللائق والمشرف الذى أبهر العالم من خلال مشاركتهم فى تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم ٣٢ والتى شارك فيها لأول مرة ٢٤ منتخبا افريقيا .

وواصل بأن محافظة السويس الآن تعمل على خلق فرص حقيقية لدمج هؤلاء الشباب من خلال التعاون مع الأنشطة والبرامج التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة فى هذا الشأن.

وفي نهاية اللقاء، أعلن صبحي إطلاق اسم العميد سامح فؤاد على مركز شباب البراجيل، حيث كان يشغل منصب مدير أمن ستاد السويس خلال استضافة المجموعة الثالثة لبطولة الأمم والذي وافته المنية أثناء عمله، لذلك تم إطلاق اسمه على مركز شباب البراجيلي وتغييره إلى مركز شباب العميد سامح فؤاد تكريما له.

عليها الدولة طبقا للمرحلة الراهنة والمستقبلية .فى ختام كلمته، قال الدكتور أشرف صبحى، إن مصر الآن عادت بقوة لريادتها على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط حيث استضافت كافة الأحداث الرياضية والتى تسهم فى تطوير الحركة الرياضية فى مصر وجعلها داعمة للاقتصاد الوطنى.فى المقابل، قال اللواء عبد المجيد صقر، إن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى بذلت مجهودا غير عادي فى دعم هؤلاء الشباب حتى يظهروا بهذا المظهر اللائق والمشرف الذى أبهر العالم من خلال مشاركتهم فى تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم ٣٢ والتى شارك فيها لأول مرة ٢٤ منتخبا افريقيا .وواصل بأن محافظة السويس الآن تعمل على خلق فرص حقيقية لدمج هؤلاء الشباب من خلال التعاون مع الأنشطة والبرامج التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة فى هذا الشأن.وفي نهاية اللقاء، أعلن صبحي إطلاق اسم العميد سامح فؤاد على مركز شباب البراجيل، حيث كان يشغل منصب مدير أمن ستاد السويس خلال استضافة المجموعة الثالثة لبطولة الأمم والذي وافته المنية أثناء عمله، لذلك تم إطلاق اسمه على مركز شباب البراجيلي وتغييره إلى مركز شباب العميد سامح فؤاد تكريما له.

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