مُحدث | جميع صفقات باريس سان جيرمان في صيف 2019

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نرصد لكم في هذا الموضوع المُحدث جميع صفقات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني الألماني “توماس توخيل” المُستمر في تدريب الفريق رغم الإخفاق القاري بتوديع ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد بالإضافة إلى خسارة نهائي كأس فرنسا بفارق ركلات الجزاء الترجيحية أمام رين.

فريق ملعب حديقة الأمراء، المملوك لرجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، اكتفى بلقبي الدوري الفرنسي الدرجة الأولى “ليج آ” وكأس رابطة رابطة الدوري الفرنسي في الموسم الماضي.

ولم يستفد توماس توخيل من تواجد الثلاثي الرعب “نيمار ومبابي وكافاني” في الخط الأمامي بالصورة المثلى على مدار الموسم، ما أظهر ابداعهم مُجرد صدفة.

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تعرض باريس لبعض الخسائر في دوري الأبطال والدوري المحلي مع توخيل، فتح باب التساؤلات حول مستقبله وإمكانية تعيين مورينيو عوضًا عنه، لكن الإدارة استقرت في نهاية المطاف على منحه فرصة جديدة بموسم 2020/2019، بل ومده بصفقات جديدة لتحسين جودة الدفاع والوسط، أهمها كان مع نجم السنغال وإيفرتون “إدريسا جاي جانا” بمبلغ فاق الـ 35 مليون يورو.

وأنفق باريس سان جيرمان على تعاقداته الجديدة ما يقارب الـ 90 مليون يورو فقط، علمًا بأنه حصل على 72 مليون يورو جراء بيع عدد من لاعبيه حتى مطلع شهر أغسطس.

موقع الخليج 365 يستعرض في هذا الموضوع جدول خاص باللاعبين الذين ضمتهم إدارة نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي، بالإضافة إلى جدول خاص باللاعبين الراحلين عن قلعة الأمراء في الميركاتو الصيفي 2019.

الجدول مُحدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط نادي باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، لكن الجدول لا يتضمن سوى الصفقات التي تمت بشكل رسمي.

جميع صفقات باريس سان جيرمان في صيف 2019

اللاعب – المركز – السن الجنسية قادم من تفاصيل الصفقة آندير هيريرا – إرتكاز وبوكس تو بوكس – 29 عامًا إسبانيا مانشستر يونايتد– إنجلترا انتقال حر – عقد مدته 5 سنوات عبده ديالو – قلب دفاع – 23 عامًا فرنسا / السنغال بوروسيا دورتموند – ألمانيا 32 مليون يورو – عقد مدته 5 سنوات إدريسا جاي جانا – وسط دفاع – 29 عامًا السنغال إيفرتون – إنجلترا 30 مليون يورو – عقد مدته 4 سنوات بابلو سارابيا – وسط مهاجم – 27 عامًا إسبانيا إشبيلية – إسبانيا 18 مليون يورو – عقد مدته 5 سنوات ميتشيل باكير – ظهير أيسر – 19 عامًا هولندا أياكس أمستردام – هولندا انتقال حر – عقد مدته 4 سنوات مارسين بولكا – حارس مرمى – 19 عامًا بولندا تشيلسي – إنجلترا انتقال حر – عقد مدته عامين لويك مبا سوه – قلب دفاع – 18 عامًا فرنسا / الكاميرون باريس سان جيرمان تحت 19 عامًا تصعيد للفريق الأول – عقد احترافي حتى يونيه 2021 كيفين تراب – حارس مرمى – 28 عامًا ألمانيا إنتراخت فرانكفورت – ألمانيا انتهاء إعارة – عقده يمتد مع باريس حتى يونيه 2020 ريمي ديشان – حارس مرمى – 23 عامًا فرنسا Advertisements كليرمون فوت – فرنسا انتهاء إعارة – عقده يمتد مع باريس حتى يونيه 2021 خيسي رودريجيز – جناح أيسر – 26 عامًا إسبانيا ريال بيتس – إسبانيا انتهاء إعارة – عقده يمتد مع باريس حتى يونيه 2021 ؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟

الراحلون عن باريس سان جيرمان في صيف 2019