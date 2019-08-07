رياضة | عاجل.. عقوبات جديدة من الكاف على الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عقوبات جديدة من الكاف على الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقاب نادي الزمالك بغرامة مالية قدرها 20 ألف دولار بسبب عدم تسليم التذاكر المخصصة للكاف إلى وفد الاتحاد الإفريقى والرعاة فى نهائى الكونفيدرالية ضد نهضة بركان المغربي.

ونقل الكاف للزمالك أن عدم تسليم الدعوات المخصصة للكاف قد تكرر من قبل النادى الأبيض خلال النسخ السابقة من المسابقات الإفريقية لذلك جاء القرار بمضاعفة العقوبات المفروضة على النادى لتصل إلى 20 ألف دولار.

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كان الزمالك قد توج بلقب الكونفيدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.