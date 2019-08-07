رياضة | أخيرا.. محمد النني يخلع عباءة أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخيرا.. محمد النني يخلع عباءة أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي على اللعب لفريق جالطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الصييفية.

وذكرت صحيفة "تاكفيم" التركية أن محمد النني لا يمانع الرحيل عن أرسنال بعدما أصبح مهمشًا على دكة البدلاء باستمرار.

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وإشار إلى أن جالطة سراي توصل لاتفاق نهائي بشأن انتقال محمد النني إلى صفوفه على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي والتفاصيل الخاصة بها للجماهير خلال الساعات المقبلة.