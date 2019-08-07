رياضة | عاجل.. "فابينيو" في طريقه إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "فابينيو" في طريقه إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من ضم البرازيلي فابينيو نجم خط وسط ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" الإنجليزية أن الصحفي الكولومبي جوسيه فيرجارا أكد أن هناك اتفاق بين الناديين على الصفقة مقابل 65 مليون يورو، إلى جانب 10 ملايين يورو متغيرات وذلك كبديل عن صفقة بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وينتقل فابينيو إلى ريال مدريد بمجرد عثور ليفربول على البديل المناسب قبل انتهاء الميركاتو الصيفي في إنجلترا.