رياضة | استبعاد 9 لاعبين من قائمة ريال مدريد أمام سالزبورج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد 9 لاعبين من قائمة ريال مدريد أمام سالزبورج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني استبعاد 9 لاعبين من قائمة الفريق في المباراة الودية اليوم أمام ريد سالزبورج النمساوي.

واستبعد مدرب ريال مدريد فيرلاند ميندي وإبراهيم دياز وماركو أسينسيو بسبب معاناتهم من إصابات مختلفة ولوكا مودريتش وجاريث بيل وخاميس رودريجيز وماريانو دياز ورودريجو جوس وتاكيفوسا كوبو لأسباب فنية.

قائمة ريال مدريد أمام سالزبورج

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حراسة المرمى: نافاس وكورتوا ولونين.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، دي لا فونتي.

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو.

خط الهجوم: بنزيما، فاسكيز، يوفيتش، فينيسيوس، هازارد.