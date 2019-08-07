رياضة | محمد صلاح يبعد حسام غالي عن ترشيحات منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يبعد حسام غالي عن ترشيحات منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تسبب محمد صلاح نجم منتخب مصر في استبعاد حسام غالي من ترشيحات مدير المنتخب بسبب عدم استقرار العلاقة بينهما منذ عهد هيكتور كوبر المدير الفني السابق للفراعنة.
وتلقى ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة تحذيرات من احتمالية صعوبة التعامل بين حسام غالي ومحمد صلاح لأن الأخير لم تعجبه تصرفات غالي عندما كان لاعبَا في صفوف المنتخب ومنها الطريقة العنيفة في التعامل مع زملائه.
كما تسبب انشغال حسام غالي بعمله في منصب مدير الكرة بالجونة في استبعاده من قائمة الترشيحات خاصة أن غالي يركز على عمله في ناديه الحالي.
كان حسام غالي قد اتهم أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر بمحاربة لاعبي الأهلي وهدد بسحب زملائه من معسكر الفراعنة في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2017.