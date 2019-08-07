رياضة | الكاف يحسم مصير مباراة الترجي والوداد اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف يحسم مصير مباراة الترجي والوداد اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجتمع لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء للنظر في ملف أزمة إياب نهائي دورى أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

وتوقف مباراة الوداد والترجي في الدقيقة 61 لمطالبة لاعبى الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو لاستكشاف مدى صحة هدف سجله الفريق وألغاه الحكم بداعى التسلل، عندما كانت النتيجة 1-0 لصالح الفريق التونسى، قبل أن يتم اعتبار الوداد منسحباً وتتويج الترجى باللقب.

ووجهت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقى خطابين إلى الاتحاد التونسى لكرة القدم والترجى الرياضى التونسى بتحديد موعد النظر فى الأزمة التى شهدها نهائى دورى الأبطال بين الترجى والوداد.