رياضة | رسميا.. زيدان يعلن قائمة الريال أمام سالزبورج ويستبعد "المغضوب عليهم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. زيدان يعلن قائمة الريال أمام سالزبورج ويستبعد "المغضوب عليهم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني قائمة الفريق التي تواجه ريد بول سالزبورج النمساوي مساء اليوم الأربعاء ضمن استعدادات الريال للدوري الإسباني

وشهدت القائمة عودة الحارس تيبو كورتوا، والمهاجم لوكا يوفيتش بعدما تعافى الثنائي من الإصابة، وظهر لأول مرة كاسيميرو وميليتاو بعد عودتهم من العطلة عقب المشاركة في كوبا أمريكا، بجانب ظهور لاعب وحيد من فريق الشباب وهو دي لا فوينتي.

واستبعد زيدان مدرب ريال مدريد جاريث بيل وخاميس رودريجيز في ظل التكهنات حول مستقبلهما، وأيضًا لن يُسافر كوبو أو رودريجو حيث سينضمان لفريق الشباب "كاستيا" الذي يقوده راؤول جونزاليس.

ويظل في العاصمة مدريد كلا من لوكا مودريتش، إبراهيم دياز، أسينسيو، وفيرلاند ميندي بداعي الإصابة، وكان الكرواتي قد عانى من حمل زائد في التدريبات الأخيرة.