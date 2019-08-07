شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تركية: جالاتاسراي يتوصل لاتفاق مع «النني».. والإعلان الرسمي خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكدت صحيفة «تكفيم» التركية توصل نادي جالاتاسراي التركي لاتفاق مع النجم المصري محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي، للانتقال إليه هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن اسم «النني» ظهر بشكل مفاجئ على أجندة جالاتاسراي، حامل لقبي الدوري والكأس التركيين، للموسم الجديد.

وأضافت أن المدير التنفيذي للنادي التركي شكرو هانيدار سافر إلى العاصمة الإنجليزية لندن للعمل على إتمام الاتفاق، إذ تقابل مع «النني» وحصل على موافقته على الانتقال إلى تركيا، إذ أكدت الصحيفة أن الاتفاق تم بالفعل وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال أيام.

وأشارت الصحيفة إلى أن «النني» لم يكن الخيار الأول لجالاتاسراي من أجل تعزيز خط الوسط، إذ اتجه الفريق في البداية للتعاقد مع تيموي باكايوكو من تشيلسي إلا أن اللاعب رفض العرض بسبب عدم رغبته في الانتقال إلى تركيا.