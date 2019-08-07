شكرا لقرائتكم خبر عن «صبحي»: ٢ مليار مشاهد على مستوى العالم تابعوا مواقع مصر الخاصة بأمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، منسقي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالمحافظة، فى الحفل الذي أقيم مساء أمس، فى أكاديمية النصر للبترول بحضورالدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد.

وطالب اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بالوقوف دقيقة حداد على شهداء حادث معهد الأورام، مؤكدًا أن أهل السويس شاركوا فى نجاح البطولة، ومشيرًا إلى أن الشباب المتطوعين ضربوا المثل والقدوة خلال تنظيم البطولة.

وقال «صقر» إن وزير الشباب والرياضة قرر إطلاق اسم العميد سامح فؤاد، والذى توفى إثر أزمة قلبية أثناء مباراة ساحل العاج والجزائر، على مركز شباب البراجيلى، وكان المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ قد وافق علي إطلاق اسم العميد سامح على مدرسة السويس الإعدادية القديمة بنين.

وأكد محافظ السويس على تكاتف بعض رجال الأعمال فى تطوير وتجميل بعض الميادين والطرق كمشاركة مجتمعية للسويس،

وشدد المحافظ على أن هناك بعض الأعمال تمت بالصرف الصحي بمنطقة منف والكبانون، مشيرًا الي أنه سيتم عمل شاطئ عام بمنطقة الكبانون.

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وقال إن السويس عبرت عن نفسها من خلال البطولة من خلال تعاون القيادات التنفيذية واللجنة المنظمة لنؤكد أننا قادرون على تنظيم هذه البطولة وتوفير كافة الإمكانيات وتذليل أي عقبات.

وأوضح الوزير أن ٢ مليار مشاهد على مستوى العالم تابعوا مواقع مصر التى تخص بطولة أفريقيا، مشيرًا الي أن هناك كيان يتم إنشاؤه يضم جميع الشباب المتطوعين في البطولة ليكون نواة لتنظيم أي فعاليات أو أحداث رياضية قادمة.

وقال الدكتور أشرف صبحى إن جميع أجهزة الدولة تكاتفت من أجل نجاح البطولة الأفريقية، وفى فترة قصيرة عقب سحب البطولة من دولة الكاميرون.

وأشار إلى أن نجاح البطولة الأفريقية له أبعاد أخرى بعيدة عن مجال الرياضية، لافتًا أن مصر إثبات قدرتها على تنظيم بطولات عالمية وأوليمية.

واختتمت الاحتفالية بتكريم كل من اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد، ومنسقي البطولة الأفريقية، وعدد من القيادات التنفيذية المشاركة في تنظيم البطولة، كما تم تكريم محمد إبراهيم، مدرب، وابتسام زايد، بطلة أفريقيا فى لاعبة الدراجات وعدد من الفائزين من فريق الدراجات.

أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يكرم منسقي بطولة أمم أفريقيا بمحافظة السويس

أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يكرم منسقي بطولة أمم أفريقيا بمحافظة السويس

أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يكرم منسقي بطولة أمم أفريقيا بمحافظة السويس

أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يكرم منسقي بطولة أمم أفريقيا بمحافظة السويس

أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يكرم منسقي بطولة أمم أفريقيا بمحافظة السويس