النني يفضل العروض الإنجليزية على الدوري التركي

رفض محمد النني لاعب وسط منتخب مصر وفريق آرسنال الإنجليزي، فكرة الرحيل للدوري التركي بعد الأنباء التي ترددت حول تفاوض فريق جالطة سراي للتعاقد معه في الموسم الجديد.

وقال مصدر مقرب من اللاعب إن النني لا يفكر في مغادرة آرسنال، موضحا أنه إذا كانت هذه الخطوة حتمية فستكون داخل إنجلترا خاصة أنه تلقى عروضا عدة بالدوري الإنجليزي من بينها وست هام.

وأشار إلى أن آرسنال لم يتحدث مع النني بخصوص رحيله واللاعب مستمر وكل ما يتردد طبيعي بوجود اهتمام من أندية عدة لضم اللاعب.

وكان النني قد شارك مؤخرا مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وودع الفراعنة البطولة من دور الـ 16 على يد جنوب أفريقيا.