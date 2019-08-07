ديبالا يُعقد رحيله إلى توتنهام

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن آخر التطورات بشأن المفاوضات الجارية بين يوفنتوس، وتوتنهام الطامح في ضم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم بيانكونيري.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإنه في حال توصل الناديان إلى اتفاق بشأن قيمة الصفقة التي قد تبلغ 70 مليون يورو، فإن توتنهام عليه محاولة إقناع ديبالا بالقدوم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار إلى أن راتب ديبالا قد يقف عائقا أمام إتمام الصفقة، لأن اللاعب يطلب الحصول على راتب يزيد على 11 أو 12 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى عمولة الوكلاء.

وتبقى المشكلة الأكبر في صفقة ديبالا هي حقوق الصور الخاصة بالنجم الأرجنتيني، والتي قد تتسبب في دفع اللاعب والنادي ما يقرب من 40 مليون يورو.

يذكر أن ديبالا سبق أن رفض الانضمام إلى مانشستر يونايتد خلال صفقة تبادلية مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.