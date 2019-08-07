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ماجواير يحمل درع فرديناند في مانشستر يونايتد

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كشف نادي مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، عن القميص الذي سيرتديه هاري ماجواير المنضم حديثًا إلى الشياطين الحمر قادمًا من ليستر سيتي.

ووفقًا للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد فإن ماجواير سيرتدي القميص رقم 5 خلال منافسات الموسم الجديد.

وسبق أن حمل هذا الرقم ريو فيرديناند الذي دافع عن ألوان الشياطين الحمر لمدة 12 عامًا من 2002 وحتى 2014.

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وأشارت تقارير إلى أن قيمة صفقة انتقال ماجواير من ليستر إلى اليونايتد بلغت 80 مليون إسترليني.

 

وأصبح ماجواير أغلى مدافع في التاريخ متخطيًا الهولندي فيرجيل فان ديك، الذي انتقل لصفوف قادمًا من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون إسترليني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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