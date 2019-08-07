ماجواير يحمل درع فرديناند في مانشستر يونايتد

كشف نادي مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، عن القميص الذي سيرتديه هاري ماجواير المنضم حديثًا إلى الشياطين الحمر قادمًا من ليستر سيتي.

ووفقًا للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد فإن ماجواير سيرتدي القميص رقم 5 خلال منافسات الموسم الجديد.

وسبق أن حمل هذا الرقم ريو فيرديناند الذي دافع عن ألوان الشياطين الحمر لمدة 12 عامًا من 2002 وحتى 2014.

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وأشارت تقارير إلى أن قيمة صفقة انتقال ماجواير من ليستر إلى اليونايتد بلغت 80 مليون إسترليني.

وأصبح ماجواير أغلى مدافع في التاريخ متخطيًا الهولندي فيرجيل فان ديك، الذي انتقل لصفوف ليفربول قادمًا من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون إسترليني.