شكرا لقرائتكم تايم سبورت تذيع مباراة مصر وفرنسا بمونديال ناشئي اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تذيع قناة " تايم سبورت" مباراة مصر وفرنسا فى كأس العالم لناشين كرة اليد بمقدونيا و المحدد له الرابعة و النصف عصر اليوم الأربعاء فى ثان أيام المنافسة حصريا . و حصلت قناة تايم سبورت على حقوق بث مباريات كأس العالم لناشئين اليد ، حيث نقل لقاء مصر و السويد على الهواء مباشرة فى نفس التوقيت أمس الثلاثاء و الذى نجحت مصر فى الفوز به بنتيجة 32 / 29 . Advertisements يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان. وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف

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