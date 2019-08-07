شكرا لقرائتكم رئيس بعثة ناشئى اليد يكشف عن موعد وصول الفريق لملعب المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبده عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، ورئيس بعثة منتخب الناشئين فى مقدونيا، على تحرك البعثة إلى صالة جانى ساندانسكى أرينا فى تمام الثالثة عصراً، استعدادا لمواجهة فرنسا . ويخوض منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2000 بقيادة المديرالفنى مجدى أبو المجد، مواجهة صعبة أمام منتخب فرنسا فى الرابعة والنصف عصراً فى ثان مواجهات كأس العالم المقام بمقدونيا . Advertisements ويقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان. وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بعثة ناشئى اليد يكشف عن موعد وصول الفريق لملعب المباراة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.