شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يصرف 2 مليون جنيه من مستحقات الحكام المتأخرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرف اتحاد الكرة مبلغ مليونىّ جنيه للحكام، عبارة عن المستحقات المالية المتأخرة لقضاة الملاعب الذين أداروا مباريات مسابقة الدوري العام بأقسامه الثلاثة هذا الموسم .

كما منح اتحاد الكرة تعليماته إلى المناطق والفروع على مستوى الجمهورية بصرف مستحقات الحكام من خلالها، قبل إجازة عيد الأضحي المبارك .

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وكانت لجنة الحكام بإتحاد الكرة، أقامت اختبارات اللياقة البدنية لحكام أفرع الصعيد في أسيوط، وتقدم لها 25 حكم ساحة نجح 22 منهم ورسب الحكام الثلاثة الآخرون، فيما تقدم 37 لاختبارات المساعدين، حيث نجحوا جميعا .

وحضر الاختبارات وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام، والدكتور عزب حجاج، مدير اللجنة، وسامي فاروق مسئول اللياقة.