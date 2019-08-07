شكرا لقرائتكم الأهلى يحدد ملاعب استاد القاهرة والسلام وبرج العرب للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر النادي الأهلي على الملاعب التي سيخوض عليها الفريق مبارياته في الموسم المقبل محلياً وأفريقيا . وحدد الاهلي ملاعب إستاد القاهرة ثم السلام ثم برج العرب لخوض مبارياته في الموسم الجديد. Advertisements وستنتهي الإصلاحات في إستاد القاهرة 15 سبتمبر المقبل حيث سيكون الإستاد بعدها جاهزاً لإستضافة المباريات. من جهته يستعد الاهلي حالياً لمواجهة فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان الأحد المقبل بإستاد برج العرب في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يحدد ملاعب استاد القاهرة والسلام وبرج العرب للموسم الجديد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.