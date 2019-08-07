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شكرا لقرائتكم الاتحاد الأفريقي يوقع عقوبات جديدة على الزمالك بسبب الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الزمالك
وتضمن خطاب الاتحاد الأفريقي المرسل إلي الزمالك عبر الاتحاد المصري لكرة القدم أن عدم تسليم الزمالك للدعوات المخصصة للكاف قد تكرر من قبل النادي الأبيض خلال النسخ السابقة من مسابقات الكاف، لذلك جاء القرار بمضاعفة العقوبات المفروضة على النادي لتصل إلي 20 ألف دولار.
كما طالب الكاف من الزمالك ضرورة تجنب الأمر في المباريات القادمة للفريق من أجل تجنب جميع العقوبات الإضافية المحتملة التي قد تُفرض في حالة تكراره.
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