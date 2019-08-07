شكرا لقرائتكم الصربي ميودراج جيسيك مرشح لتدريب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب الصربي ميودراج جيسيك المدير الفني السابق لفريق خورفكان الإماراتي من تولي القيادة الفنية للزمالك في الموسم الجديد.

وفتح مسئولو الزمالك خط مفاوضات مع وكيل المدرب الصربي لاستطلاع رأيه حول توليه القيادة الفنية في الموسم الجديد.

الزمالك

عمل جيسيك في عدد من الأندية العربية أبرزها الصفاقسي التونسي ونجران السعودي والعربي الكويتي والاتفاق السعودي وآخرها خوفكان الإماراتي.

Advertisements

ويبحث الزمالك التعاقد مع مدرب سبق له العمل في منطقة إفريقيا أو المنطقة العربية، ليكون لديه خبرة في التعامل مع الدوري المصري، وه ما يقرب الصربي جيسيك من قيادة الفريق الأبيض.

ميودراج جيسيك

يبلغ جيسيك من العمر 60 عاما حيث أنه من مواليد 1958 ، ويعتمد على طريقة اللعب 4 / 3 / 3 .

ويبحث الزمالك التعاقد مع مدرب أجنبي خلفا لخالد جلال الذي تمت إقالته بعد انتهاء الموسم الماضي وخسارة درع الدوري والقمة أمام الأهلي.

ومن المقرر أن يتولى المدرب الأجنبي الجديد مهمة تدريب الزمالك عقب مواجهة ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.