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شكرا لقرائتكم طارق يحيي يفكر فى أشرف بن شرقي لتعويض رحيل إبراهيم حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعتبر المغربى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك الجديد، الأقرب لتعويض إبراهيم حسن عقب رحيله عن الزمالك، للانضمام لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
أشرف بن شرقي
ويعد "بن شرقى" الأقرب لتعويض إبراهيم حسن أمام بطل الصومال، خاصة وأن طارق يحيى المدير الفنى دفع باللاعب فى التشكيل الأساسى الذى خاض به ودية المتحدة التى أقيمت أمس الثلاثاء.
وتعاقد الزمالك مع 11 صفقة جديدة حتى الآن، هم محمد عواد حارس الإسماعيلى ومحمد أوناجم جناج الوداد المغربى وأشرف بن شرقى مهاجم الهلال السعودى ومحمد صبحى حارس بتروجت ومحمد أبو جبل حارس سموحة ومحمد عبد الشافى ظهير أهلى جدة وإسلام جابر المنضم من المقاصة وكريم بامبو، وعودة محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى محمد، وإمام عاشور الذى لم يقيد فى القائمة الأفريقية.
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