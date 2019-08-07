شكرا لقرائتكم النجوم يضم حارس غزل المحلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مجلس إدارة النجوم تعاقده مع محمد فتحى حارس مرمى غزل المحلة لمدة موسمين مقبلين لتدعيم مركز حراسة المرمى فى إطار سعى الإدارة نحو المنافسة على الصعود والعودة مرة أخرى للدورى الممتاز . ويقود النجوم فنيا رمضان السيد نجم الأهلى الأسبق ، بعدما قاد الفريق فى المباريات الأخيرة بالدورى إلا أن الفريق هبط للقسم الثانى بعد احتلاله المركز الاخير بالمسابقة برصيد 25 نقطة . ويسعى مسئولو النجوم للتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين بعد رحيل نجوم الفريق إلى أندية الدورى الممتاز لبناء فريق جديد يستطيع العودة للأضواء .

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