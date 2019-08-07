شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس عدم استضافة مباريات أكثر من فريقين لملعب واحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يناقش اتحاد الكرة، إقتراحا بعدم إقامة مباريات أكثر من فريقين فى الدورى الممتاز الجديد على ملعب واحد فى المسابقة. يرغب اتحاد الكرة فى الحفاظ على أرضية الملاعب التى تعرضت للإجهاد فى الموسم الماضى، بعدما انحصرت المباريات فى مباريات معينة مثل بتروسبورت وبرج العرب بالإسكندرية. كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة اجتمعت بمسئولى أندية الممتاز وتم مناقشة بعض التوصيات قبل الموسم الجديد، أهمها: 1- كرة موحدة لمباريات الدوري والكأس 2- قرعة غير موجهة لبطولة الدوري 3- انطلاق الدوري يوم 19 سبتمبر 2019 4- مباراة السوبر المحلي يوم 18 سبتمبر "غير محدد خارج مصر أو داخلها" Advertisements 5- توصية بعدم إقامة مباراة للفرق المشاركة بأفريقيا التي تقام خلال أسبوع واحد 6- تحديد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالكأس يوم 17 أغسطس 7- باقي مباريات الكاس من يوم 28 أغسطس وحتى 3 أو 4 أو 5 سبتمبر 8- رفض توصية بإيقاف اللاعب بعد 4 إنذارات واستمراره على النظام السابق 9- لا استخدام لتقنية الفيديو المساعد VAR بسبب التكلفة العالية 10- توصية بعدم إقامة مباريات أكثر من فريقين على ملعب واحد 11- توصية باستخدام نظام بطاقة المشجع لحضور الجمهور في الدوري

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