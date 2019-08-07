شكرا لقرائتكم هجوم عنيف من المقاولون العرب على اتحاد الكرة لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

اعترض محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف العام على فريق الكرة على اتحاد الكرة وشن هجوما عليه بسبب قرار زيادة اللاعبين المحترفين إلى 5 .

وأكد عادل أن هذا القرار يخدم مصالح الأندية الكبرى فقط التى تستطيع شراء لاعبين جيدين دون مراعاة لظروف الأندية الاخرى التى تسعى وتحاول شراء لاعبين طبقا لظروفها المادية التى لا تتحمل التعاقد مع خمسة لاعبين أجانب .

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وقال عادل أنه لابد وأن يعى الجميع أن مثل هذه القرارات تضر بالكرة المصرية ، ولابد من العودة للقرار السابق بتواجد 2 أجانب فقط فى كل فريق لأن ذلك يخدم الكرة المصرية ، أما القرار الحالى فإنه يخدم اللاعبين المحترفين ومنتخباتهم ، ضاربا المثل بالبحث عن مهاجم محلى لتدعيم صفوف فريقه إلا أنه لا يجد المهاجم الذى يرضى طموحه بسبب اعتماد كافة الأندية على مهاجمين أفارفة وهو ما أدى لعدم وجود المهاجم الهداف ضاربا المثل بالمنتخب الوطنى بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى أقيمت بمصر وحاجته لمهاجم هداف .

واستكمل المشرف العام على فريق الكرة بالمقاولون تصريحاته واصفا الموسم المقبل بدورى عدم المساواة لأن كافة اللوائح التى يقررها اتحاد الكرة تخدم مصالح الكبار فقط دون النظر للأندية الأخرى وهو ما سيؤدى لفشل البطولة مسبقا .