شكرا لقرائتكم منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2000 فى مواجهة صعبة أمام فرنسا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2000 نظيره منتخب فرنسا فى الرابعة و النصف عصر اليوم الأربعاء فى مواجهة قوية ضمن إطار ثان لقاءات أحفاد الفراعنة فى كأس العالم المقام فى مقدونيا . وفاز منتخب ناشئين كرة اليد فى تحقيق الفوز فى أول لقاء بالمنافسة أمس الثلاثاء على السويد بنتيجة 32 / 29 فى لقاء شهد تفوق ملحوظ للحارس عبد الرحمن حميد و اللاعب أحمد هشام الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة محرزا 6 أهداف . Advertisements فيما يأتى منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان. وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف

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