شكرا لقرائتكم إعارة ثنائي شباب الأهلي لصفوف طنطا بمليون جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو النادي الأهلي، إعارة ثنائي فريق الشباب هشام شعبان ومصطفى عزت لصفوف نادي طنطا خلال الموسم الكروي الجديد.

وأصبح طنطا أحدث الوجوه الجديدة فى الدوري المصري الممتاز الموسم القادم، بعد نجاحه فى الصعود من دوري القسم الثاني بالموسم الماضي، ويقوم بتدعيم صفوفه بصفقات جديدة خلال الوقت الحالي، أملا فى المنافسة على المراكز المتقدمة بالمسابقة.

وانتعشت خزينة النادي الأهلي، بمليون جنيه نظير انتقال ثنائى فريق الشباب لنادي طنطا، وينتظم اللاعبان فى تدريبات فريق أبناء السيد البدوي خلال الساعات القليلة القادمة، قبل العودة للقلعة الحمراء بعد انتهاء الإعارة، بعدما رفض النادي الأحمر رحيل الثنائى على سبيل البيع النهائي ورحب بالإعارة فقط.