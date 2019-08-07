كريستيانو رونالدو يكشف سر طريقة احتفاله بالأهداف.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تتنوع احتفالات لاعبي كرة القدم بعد تسجيلهم الأهداف بصورة مختلفة، منهم من يذهب إلى الجماهير، ومنهم من يذهب إلى اللاعبين الاحتياطيين والجهاز الفني، وآخرون تكون لهم طقوسا خاصة خلال الاحتفالات.

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوقنتوس الإيطالي، واحدا من هؤلاء الذين يعبرون عن فرحتهم بتسجيل الأهداف، ولكن بطريقة مميزة تسعد الجماهير التي ارتبطت مع اللاعب بهذا الاحتفال وطالبوه بتكراره.

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احتفال رونالدو بتسجيل الأهداف أصبح مشهدا مألوفا في ملاعب كرة القدم، فمع إحرازه كل هدف، يركض قليلا ثم يقفز إلى الأعلى ويفتح يديه قبل أن ينهي احتفاله بالصراخ.

لاعب ريال مدريد السابق كشف خلال مقابلة مع موقع “Soccer.com” الرياضي الشهير، أن احتفاله الشهير بتسجيل الأهداف، بدأ في انتهاجه بشكل عفوي وطبيعي ولم يكن مخططا له.

اللاعب البالغ من العمر 34 عاما قال: بدأت قصة هذا الاحتفال في الولايات المتحدة عندما لعبنا مع فريق تشيلسي، حينها أحرزت هدفا وقمت بهذه الحركة ثم صرخت، الجماهير أحبت الاحتفال، وعندما قابلتها بعد ذلك، قمت بتكرار احتفالي، لذلك قررت القيام بذلك بشكل دائم.