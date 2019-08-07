فان دايك يتنازل طواعية عن عرش أغلى مدافع في العالم ويوجه رسالة لبديله

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وجه النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى اللاعب هاري ماجواير، بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، قادما من ليستر سيتي.
محتوى رسالة فان دايك جاء بالتركيز في اللعب، وعدم الالتفات لضوضاء لقب أغلى مدافع في العالم.
الدولي الهولندي فان دايك، قال في تصريحات لوسائل إعلام إنجليزية: إن مجواير البالغ من العمر 26 عاما، ليس له علاقة بالمبلغ الذي دفعه يونايتد للحصول على خدماته، لكنه لن يستطيع على كل حال الإفلات من التركيز الإعلامي.
اللاعب أضاف: هذا السعر الكبير يجلب الضغوط لكن يجب ألا يكون له أي تأثير سلبي، لأنك تعاني دائما من الضغوط في الأندية الكبيرة مثل مانشستر يونايتد.
اللاعب البالغ من العمر 28 عاما تابع: حاول فقط التركيز على القيام بما تحب وأن تقدم أفضل ما عندك، إثبت نفسك في الملعب واستمتع بوقتك ولا تشغل بالك بأي أشياء أخرى.
وسبق أن نال فان دايك لقب أغلى مدافع في العالم عندما انضم إلى ليفربول مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 91.19 مليون دولار في 2018 قبل أن يحطم يونايتد هذا الرقم بالتعاقد مع قلب دفاع ليستر سيتي السابق.
ويستهل ليفربول مشواره في الموسم الجديد بمباراة على أرضه أمام نوريتش سيتي الصاعد حديثا الجمعة، بينما يستضيف يونايتد منافسه تشيلسي الأحد القادم.
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