هل تجاهل ميسي نجم برشلونة الجديد أنطوان غريزمان؟.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشر مقطع فيديو بشكل سريع يثير الشكوك حول علاقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بزميله الجديد في فريق برشلونة، الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الفيديو الذي التقطته الكاميرات لجريزمان، بعد تغييره أثناء مجربات المباراة التي جمعت “البارسا” وأرسنال (1-2)، في بطولة كأس “خوان غامبر” الودية، حيث توجه الدولي الفرنسي إلى دكة بدلاء فريقه.

اللاعب قبل جلوسه في مكانه، قام بتحية بقية اللاعبين الاحتياطيين والطاقم التقني والفني بضربه بيده على أكفهم، ولكن عندما وصل إلى ميسي، ظهر هذا الأخير وكأنه تجاهل جريزمان بكل حواسه، حيث لم يصافحه، ولم يتحدث معه طيلة الـ15 دقيقة التي ظلا فيها جنبا إلى جنب على الدكة.

من التعليقات التي جاءت على الواقعة:

Advertisements

”ميسي تجاهل جريزمان تماما عندما أراد هذا الأخير مصافحته”

”برشلونة أنفق 100 مليون يورو لضم جريزمان ليحظى بنفس المعاملة التي حظى بها السويدي زلتان إبراهيموفيتش”، في إشارة إلى أن هذا الأخير اضطر إلى الرحيل عن برشلونة بعدما قضى معه موسما واحدا فقط، لعدم انسجامه مع النجم الأرجنتيني.

وكشفت تقارير إعلامية، حتى قبل إتمام برشلونة صفقة التعاقد مع جريزمان مقابل 120 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أن ميسي بالإضافة لعدد كبير من نجوم برشلونة، يرفضون فكرة التعاقد النجم الفرنسي.

وبحسب التقارير، فإن ميسي ولاعبي برشلونة، لم ينسوا ما فعله جريزمان الصيف الماضي، عندما كان قاب قوسين من الانضمام إلى صفوف “البلوجرانا”، قبل أن يتراجع عن ذلك في اللحظات الأخيرة، وفضل تمديد عقده مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد.