الان تتابع هذا ما قاله مدرب الأهلي بعد الخسارة من الهلال! والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:
وجه مدرب الأهلي السعودي، برانكو إيفانكوفيتش، اعتذاره لجماهير الفريق، بعد الخسارة أمام الهلال 2-4، في ذهاب دور 16 بدوري أبطال آسيا.
قال إيفانكوفيتش : أعتذر للجماهير التي قامت بدعم الفريق طوال المباراة، وكانت تنتظر تحقيق نتيجة أفضل.
وأضاف: “حكم المباراة لم يكن على مستوى اللقاء، حيث قام بإعطاء بطاقات صفراء غير مستحقة للاعبي الفريق طوال المباراة، كما أن الهدف الأول الذي سجله الهلال كان من تسلل واضح، وكذلك جاء الهدف الثاني من ركلة حرة غير صحيحة.
وأكد المدرب انه رغم الخسارة الكبيرة إلا أن فريقه خلق العديد من الفرص للتسجيل، وأن هناك العديد من الأمور الإيجابية.
وأشار إلى أنه يتعين على الفريق العمل بشكل مكثف في المرحلة المقبلة، لتصحيح الأخطاء التي حدثت في المباراة.
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