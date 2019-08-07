ديلي ميل: انتقال إريكسن لليونايتد يتوقف

رفض النجم الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط فريق توتنهام هوتسبير، الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يأتي رفض النجم الدنماركي نظرًا لرغبته في الرحيل لصفوف ريال مدريد الإسباني رغم العرض المقدم من إدارة اليونايتد والتي يقدر بـ80 مليون جنيه إسترليني بحسب ما كشفت عنه صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقًا للصحيفة البريطانية فإن إدارة اليونايتد بدأت في البحث عن أهداف سريعة قبل إغلاق نافذة باب الانتقالات غدًا الخميس خاصة في ظل محاولات ريال مدريد للحصول على النجم الفرنسي بول بوجبا.

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ويسعى مالك نادي توتنهام دانيال ليفي إلى بيع كريستيان إريكسن في الصيف الحالي حيث من المقرر أن ينتهي عقده مع "السبيرز" بنهاية الموسم المقبل مما يحق لها الرحيل لأي فريق مجانًا.

إريكسن صاحب الـ27 عامًا شارك في 51 مباراة خلال الموسم المنتهي ليسجل عشرة أهداف ويصنع 17 تمريرة حاسمة.

جدير بالذكر أن الدولي الدنماركي انتقل إلى صفوف توتنهام في صيف موسم (2013 - 2014) قادمًا من آياكس أمستردام الهولندي.