دانيلو يخضع للكشف الطبي في يوفنتوس

بات البرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، على بعد خطوة من الانضمام ليوفنتوس بشكل رسمي.

ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإنَّ دانيلو خضع للكشف الطبي في يوفنتوس، صباح اليوم الأربعاء، تمهيدًا للتوقيع بشكل رسمي لصالح السيدة العجوز.

وأشارت الصحيفة، إلى أن دانيلو سيوقع على عقد مع السيدة العجوز مدته 5 مواسم، وسيتقاضى راتبًا سنويًا يبلغ 4 ملايين يورو، بالإضافة للمكافآت.

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وضمن نفس الصفقة، سينتقل الظهير جواو كانسيلو من يوفنتوس إلى مانشستر سيتي، بالإضافة لحصول اليوفي على 28 مليون يورو.

وخضع كانسيلو للفحص الطبي في السيتي، أمس الثلاثاء، ومن المتوقع أن تحسم الصفقة بشكل رسمي خلال ساعات.