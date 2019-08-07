زيدان يواصل تهميش بيل وخاميس رودريجيز

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وشهدت القائمة عودة الحارس تيبو كورتوا، والمهاجم لوكا يوفيتش بعدما تعافى الثنائي من الإصابة، وظهر لأول مرة كاسيميرو وميليتاو بعد عودتهم من العطلة عقب المشاركة في كوبا أمريكا، بجانب ظهور لاعب وحيد من فريق الشباب وهو دي لا فوينتي.

بينما استبعد "زيزو" جاريث بيل وخاميس رودريجيز في ظل التكهنات حول مستقبلهما، وأيضًا لن يُسافر كوبو أو رودريجو حيث سينضمان لفريق الشباب "كاستيا" الذي يقوده راؤول جونزاليس.

وسيظل في العاصمة مدريد كلا من لوكا مودريتش، إبراهيم دياز، أسينسيو، وفيرلاند ميندي بداعي الإصابة، وكان الكرواتي قد عانى من حمل زائد في التدريبات الأخيرة.

وضمت القائمة 20 لاعبًا هم:

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حراسة المرمى: كورتوا، نافاس، ولونين.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ودي لا فوينتي.

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو.

خط الهجوم: بنزيما، فاسكيز، يوفيتش، فينيسيوس، وهازارد.