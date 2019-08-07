الأفضل في مونديال 2010.. فورلان يُعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن الأوروجواياني ديجو فورلان لاعب أتلتيكو مدريد الأسبق اعتزاله لكرة القدم بشكل رسمي، لتنتهي حكاية أحد أشهر وأمتع هدافي العصر الحديث لكرة القدم.
ونشر فورلان رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "بعد 21 عاما، اتخذت قرار انهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".
وواصل "انتهت مرحلة جميلة مليئة بالذكريات والعواطف العظيمة، لكن ستبدأ تحديات أخرى جديدة".
واختتم "شكرا لكل من رافقوني خلال تلك المسيرة بطريقة أو بأخرى".
فورلان صاحب الـ40 عاما لعب للعديد من الأندية أبرزها مانشستر يونايتد الانجليزي، وفياريال وأتلتيكو مدريد في إسبانيا وانتر ميلان الإيطالي، وانترناسيونالي البرازيلي، بجانب اللعب لأندية في اليابان.
وحقق فورلان 3 بطولات مع مانشستر يونايتد (الدوري الانجليزي وكأس الدرع الخيرية وكأس الاتحاد)، ومع أتلتيكو مدريد حصل على الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي.
وعلى المستوى الدولي، شارك فورلان في تحقيق أوروجواي للمركز الرابع بكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، وحصد على المستوى الشخصي جائزة أفضل لاعب في البطولة والهداف، بجانب تتويجه بكوبا أمريكا 2011.
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