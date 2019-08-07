شكرا لقرائتكم تعطل انتقال "معاذ" سموحة إلى الإسماعيلي بسبب المغالاة المالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان الجهاز الفني للاسماعيلي بقيادة محمود جابر قد اوصي مجلس الإدارة بضرورة التعاقد مع محمود معاذ ليكون بمثابة البديل الأمثل لطارق طه ظهير الدراويش الذي انتقل لبيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولكن جاء اشتراط سموحة الحصول علي ١٥ مليون جنيه نظير اتمام الصفقة ليدفع مسئولي القلعة الصفراء لغلق ملف التعاقد مع محمود معاذ .
وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار وحمدي الزوي ، ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز .
كانت هذه تفاصيل خبر تعطل انتقال "معاذ" سموحة إلى الإسماعيلي بسبب المغالاة المالية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.