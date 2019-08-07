شكرا لقرائتكم تعطل انتقال "معاذ" سموحة إلى الإسماعيلي بسبب المغالاة المالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعطلت صفقة انتقال محمود معاذ الظهير الأيسر لسموحة إلى نادى الاسماعيلي بسبب المغالاة المالية لمسئولي النادي السكندري للاستغناء عن اللاعب.

كان الجهاز الفني للاسماعيلي بقيادة محمود جابر قد اوصي مجلس الإدارة بضرورة التعاقد مع محمود معاذ ليكون بمثابة البديل الأمثل لطارق طه ظهير الدراويش الذي انتقل لبيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولكن جاء اشتراط سموحة الحصول علي ١٥ مليون جنيه نظير اتمام الصفقة ليدفع مسئولي القلعة الصفراء لغلق ملف التعاقد مع محمود معاذ .

وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار وحمدي الزوي ، ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز .