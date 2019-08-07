شكرا لقرائتكم زيزو يقود وسط الزمالك أمام ديكاداها الصومالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد مشاركة محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك، أساسيا مع الفريق الأبيض في مباراته ضد ديكاداها بطل الصومال في ذهاب الدور الـ 64 لدورى أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها الأحد المقبل، على استاد بترو سبورت.

تأتى مشاركة محمود عبد العزيز فى خط وسط الزمالك أمام ديكاداها الصومالى، نظرًا لغياب طارق حامد الذى حصل على فترة راحة طويلة عقب انتهاء الموسم بمواجهة الأهلى.

وتعاقد الزمالك مع 11 صفقة جديدة حتى الآن، هم محمد عواد حارس الإسماعيلى ومحمد أوناجم جناج الوداد المغربى وأشرف بن شرقى مهاجم الهلال السعودى ومحمد صبحى حارس بتروجت ومحمد أبو جبل حارس سموحة ومحمد عبد الشافى ظهير أهلى جدة وإسلام جابر المنضم من المقاصة وكريم بامبو، وعودة محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى محمد، وإمام عاشور الذى لم يقيد فى القائمة الأفريقية.